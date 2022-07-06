Житель Каунаса попал под санкции ЕС против России: из-за совпадения имени и фамилии его считают военным преступником

Учитель из Каунаса узнал, что его подозревают в совершении военных преступлений и отмывании денег. Поскольку его имя совпадало с именем премьер-министра самопровозглашенной Луганской республики, литовский банк взял и применил санкции Евросоюза, сообщает LNK Žinios. Теперь мужчина вынужден объяснять учреждениям, что он не является пророссийским деятелем из Луганска.

39-летний Сергей Козлов родился и вырос в Каунасе, работает в этом городе учителем русского языка. Этим летом мужчина заметил, что из рабочих мест ему не приходит зарплата. Выяснилось, что переводы были остановлены банком. Житель Каунаса начал выяснять, почему были остановлены трансферы.

"Мне сказали, что я террорист, как бы смешно это ни звучало, но это уже не смешно, у меня фамилия и имя такие же, как у премьер-министра непризнанной Луганской республики", — заявил С. Козлов, попавший в незавидную ситуацию.

Премьер-министр самопровозглашенной Луганской республики включен в санкционные списки Евросоюза из-за подозрений в военных преступлениях и отмывании денег, к нему применены финансовые санкции ЕС, ограничены финансовые операции, банковские счета и переводы.

Жителя Каунаса удивило, что такая ошибка вообще могла произойти в банке. "Он руководит республикой, которую никто в мире не признает, кроме Путина. Я посмотрел на него - он на пенсии, намного старше, у нас мало общего друг с другом, он выглядит совсем иначе", — пояснил С. Козлов.

Беда жителя Каунаса не ограничилась только невыплатой зарплаты. Из-за совпадения имени и фамилии с преступником блокируются любые денежные операции учителя.

"Я не могу ничего покупать онлайн, если я покупаю, я должен доказать, что я не тот человек, а литовец, родившийся в Каунасе. Я подстриг собаку, сделал перевод, парикмахер говорит, что получил сообщение из банка о том, что я террорист", - пожаловался С. Козлов.

Оказывается, он был не единственным, кто столкнулся с той же проблемой. Житель Каунаса связался со своим тезкой в ​​Вильнюсе. "У него тоже такие же проблемы, с его места работы приходилось присылать в банк справки о том, что он не тот террорист, за которого его принимают", — сказал С. Козлов.

По словам эксперта по кибербезопасности, такая блокировка показывает, что санкции работают, и совпадений в Литве не так много. С такими проблемами часто сталкиваются туристы.

"Случаев, когда есть совпадение, в Литве немного. У нас есть туристы, к которым применяются санкции при пересечении границы", — сказал Марюс Парещюс, руководитель отдела кибербезопасности KPMG.

По словам представителя Ассоциации литовских банков Валерии Кигулене, денежные операции С. Козлова были заблокированы даже банком, с которым у него заключен договор, в связи с тем, что международные санкции имеют приоритет над другими обязательствами.

"Главное в этом плане - ограничения, установленные в санкциях, названные лица. Фильтр активирован", - заявила В. Кигулене.

По мнению экспертов по защите данных, банковские переводы стали ошибочно блокироваться из-за бюрократии. Если работает защита личных данных, ими полноценно не делятся даже между учреждениями, которые выполняют санкции.

"В санкционных пакетах нет полных данных. Есть дата рождения, бывает несколько дат", - сказал Домантас Чюлде, глава Idenfy.

С. Козлов из Каунаса чувствует себя неуверенно, так как из-за такого совпадения с военным преступником, особенно сейчас, когда война в Украине еще продолжается, его могут преследовать и дальше.

"Скорее всего, мой телефон тоже отслеживается или что-то еще, может, спецслужбы отслеживают, но я обычный учитель в Каунасе. Я никому ничего не сделал", — сказал он.

"Если человек находится в санкционном списке из-за совпадения имени и фамилии, ему следует обратиться в центр МВД, получить подтверждение, что он не разыскивается", — посоветовал М. Парещюс.

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