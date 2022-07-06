Президент Литвы поздравил жителей с Днем государства: сегодня мы прекрасно знаем истинную цену свободы

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил жителей страны с Днем государства. Delfi публикует полный текст поздравления главы государства.

"Дорогие жители Литвы,

с праздником 6 июля!

769 лет назад Литва громко заявила о себе миру и заняла достойное место в семье христианских народов Европы.

Долгая и богатая история помогла нам сохранить решимость, чтобы строить свою страну, и веру в ее будущее даже перед лицом величайших трудностей.

И сегодня мы прекрасно знаем истинную цену свободы и готовы ее защищать.

По случаю Дня государства желаю, чтобы песнь любви к Родине всегда звучала в сердцах каждого из нас. Пусть это сблизит нас, и пусть никогда не прекращаются почетные дела строительства государства!

Прекрасного праздника!"

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