Новое исследование показало, почему после коронавируса некоторые симптомы остаются

Ученые установили, что в нарушении доставки кислорода к эритроцитам виноваты микроскопические дефекты.

Метод, предложенный исследователями из Университета Западного Онтарио в Канаде, теперь будет доступен для лечения долгосрочных симптомов COVID-19, таких как одышка, усталость и затуманенность мозга.

Выполняя функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), во время которой пациентам приходилось вдыхать ксенон, можно было наблюдать в режиме реального времени за тем, что происходит в легких. Предварительные результаты проведенных к настоящему времени тестов показывают, что симптомы, оставшиеся после заражения вирусом, связаны с микроскопическими дефектами, влияющими на перемещение кислорода из легких в эритроциты, сообщает канадский портал CBC.

Когда участники исследования вдыхали газ под МРТ, исследователи смогли увидеть, как 500 миллионов альвеол в легких переносят кислород в кровь. Следует отметить, что у пациентов, которые страдают от длительных симптомов после перенесенного коронавируса, перенос кислорода был слабее, чем из альвеол здоровых добровольцев.

"Все субъекты были инфицированы около девяти месяцев назад, но их симптомы все еще достаточно очевидны, что значительно ухудшает качество их жизни, поэтому мы решили изучить причины этих симптомов", — объясняет профессор Грейс Паррага из Школы медицины и стоматологии имени Шулиха в Университете Западного Онтарио.

"Следует констатировать, что функция легких у пациентов с длительными симптомами находится в норме. Результаты назначенных врачами дыхательных тестов и данные, полученные методом компьютерной томографии, также в норме. К сожалению, магнитно-резонансное исследование выявило совершенно другую ситуацию", — сказал Г. Паррага.

Судя по результатам исследования, все пациенты имеют примерно одинаковую степень выраженности дефектов вне зависимости от того, были ли они госпитализированы или успели вылечиться от коронавируса дома.

"Теперь, когда нам удалось выяснить, что, где и когда происходит, мы можем задать вопрос "почему?". С учетом новой информации врачи смогут обеспечить более эффективное лечение этих пациентов", — убежден специалист.

Участниками исследования являются пациенты из двух учреждений в Онтарио (Канада), Лондонского центра медицинских наук (LHSC) и больницы Joseph's Health Center, - у них длительные симптомы, такие как одышка, ощущались более шести недель после заражения.

Ученые намерены еще год применять данные исследования, чтобы лучше понять его результаты.

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