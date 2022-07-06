Праздничное настроение омрачит дождь: более приятная погода - только в одном регионе Литвы

В среду в Литве ожидается довольно контрастная погода. Юго-восточную часть страны затянут темные тучи. Во многих местах большую часть дня будет идти сильный дождь. Небо прояснится только к вечеру.

Вечером в западной части Литвы будет облачно с прояснениями. Во многих местах ожидаются дожди, но количество осадков будет меньше. Местами в западных районах возможны грозы.

Будет дуть умеренный западный ветер. Холоднее всего будет на востоке Литвы, где температура составит всего 16-19 градусов.

В западной части будет немного теплее, но свежо - 20-22 градуса тепла.

В ночь на четверг дождевые тучи рассеются, дожди пройдут местами и будут кратковременными. Местами сформируется туман, более вероятно - на востоке страны. Температура понизится до 9-14 градусов, на взморье 15-17 градусов.

В четверг будет преобладать облачная с прояснениями погода. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. В некоторых местах дождь может сопровождаться грозами. Будет дуть умеренный ветер. Днем температура поднимется до 18-23 градусов.

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