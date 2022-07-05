HITLERKAPUTIN: дерзкая выставка белорусского художника открывается в Вильнюсе

Возле вильнюсской Ратуши открывается выставка плакатных работ на тему политических репрессий в Беларуси и российской военной агрессии в Украине. Автор работ — беларусский художник и дизайнер Владимир Цеслер, чьи произведения хранятся в Лувре и входят в 500 лучших плакатов столетия. Выставка откроется в 18:00 7 июля — именно в этот день беларусы празднуют Всемирный день беларусской культуры. Вход свободный.

В церемонии открытия планируется участие представителей Офиса Светланы Тихановской и мэрии Вильнюса, онлайн-приветствие Владимира Цеслера, а также выступление Международного мужского хора «Уния». Спикеры и сами работы напомнят: прямо сейчас в руках беларусского режима находится более 1500 политзаключенных. Вы также можете поддержать узников режима — помощь пойдет на компенсацию медицинских расходов жертвам пыток и социально незащищенным членам семей политзаключенных.

- Считается, что нужно делиться с людьми позитивом, а я через многие работы скорее делюсь болью, — комментирует Владимир Цеслер. — Творчество должно быть искренним. Беларусская культура сейчас тесно связана с событиями в Беларуси и Украине, и беларусско-украинская повестка явно присутствует в моих работах — потому что эти события волнуют меня в первую очередь.

Выставка организована «Беларускай Радай культуры» и организацией Littouwin LIONS CLUB под патронажем Офиса Светланы Тихановской, а также при поддержке Отдела США по делам Беларуси в Литве и мэрии Вильнюса. Художественная выставка включена в программу Дней беларусской культуры, которые отмечают беларусы в разных уголках мира.

- Открытие выставки Владимира Цеслера мы специально приурочили ко Всемирному дню беларусской культуры, который отмечается 7 июля, — отмечает исполнительный директор «Беларускай Рады культуры» Александр Чаховский. — Жизнь беларусов сильно изменилась за последние пару лет, когда жестокость репрессий в стране достигла небывалых масштабов. А такие инициативы, как Дни беларусской культуры, помогают соотечественникам встречаться и объединяться, фокусироваться вокруг общей цели.

Владимир Цеслер — современный беларусский художник и дизайнер, известный своими работами в области плаката, рекламы, живописи, графики и скульптуры. Совместные работы Владимира Цеслера и Сергея Войченко хранятся в лучших музеях плаката Латвии, Швейцарии, Германии, Японии, США и даже в Лувре. Посмотреть примеры работ художника можно в его Instagram. Выставка HITLERKAPUTIN состоит из 38 плакатов, которые можно увидеть на Ратушной площади Вильнюса с 7 по 31 июля.

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