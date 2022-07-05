В июле полиция проведет ряд рейдов по всей Литве

Литовская дорожная полиция в июле проведет 6 рейдов. Один из них пройдет в рамках европейской сети дорожной полиции ROADPOL (European Roads Policing Network) в ряде стран Европы. Цель всех рейдов – сокращение числа ДТП, в которых гибнут или получают травмы люди.

В июле много внимания будут уделять водителям электросамокатов и велосипедов. Первые две недели июля будут выявлять случаи хулиганского и опасного вождения, будут проверять водителей на трезвость, контролировать использование средств безопасности, а также мобильных телефонов.

5 июля полиция будет проверять, соблюдают ли ПДД водители электросамокатов и велосипедов.

8–11 июля будут проверять участников движения на трезвость.

13–15 июля полиция будет контролировать водителей, проверять, не пользуются ли они телефонами, находясь за рулем. Кроме того, будут выяснять, пользуются ли они средствами безопасности: ремнями безопасности, специальными креслами для детей, шлемами (лица до 18 лет, которые ездят на велосипедах, электросамокатах должны быть в шлемах; в шлемах должны быть водители и пассажиры мопедов, мотоциклов).

В мобильных пунктах водителей будут проверять на трезвость, будут осуществлять контроль скоростного режима и хулиганского и опасного вождения. Кроме того, полиция будет проверять грузы, перевозку акцизных товаров и следить за возможной нелегальной миграцией.

18-24 июля в рамках сети ROADPOL будут контролировать грузовые автомобили и автобусы (Operation Truck & Bus).

25-27 июля будут выявлять случаи хулиганского и опасного вождения, маневрирования, обгона в запрещенных местах, следить за движением на пешеходных переходах.

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