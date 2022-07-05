Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
Начало эфира в 13.00
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После выпуска новостей в интервью с советником министра иностранныд дел Литвы Лауринасом Йонавичюсом о ситуации в соседней Беларуси и новых заявлениях Александра Лукашенко. Стоит ли Украине опасаться нападения со стороны Беларуси, несколько реален сценарий участия в войне белорусских военных?
Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
Начало эфира в 13.00
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!