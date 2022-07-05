Советник президента: временное размещение дополнительных сил НАТО в Литве возможно уже сейчас

Временное размещение дополнительных сил НАТО в Литве возможно уже сейчас, а для постоянного присутствия потребуется дополнительная инфраструктура, считает советник президента Кястутис Будрис.

"Мы готовы принять дополнительные силы прямо сейчас — для временного прибытия, подкрепления", — сказал он во вторник радиостанции Ziniu radijas.

"Речь идет о прибывающей бригаде для сдерживания, — подчеркнул советник. – Размещение на основе ротации, которое де-факто было бы постоянным размещением, требует несколько иной инфраструктуры, чем временное прибытие, когда потребуется внезапное подкрепление".

По его словам, войска могут быть временно размещены в случае, если в Литве появятся признаки "каких-либо происходящих процессов, которые вызывают у нас беспокойство - в России, Беларуси или где-либо еще".

Между тем для того, чтобы в Литве на постоянной основе было размещено подразделение размером с бригаду, по его словам, должны быть обеспечены условия: вместо используемых в настоящее время палаток и контейнерных сооружений должны быть построены казармы, в них - оборудованы спортивные залы и созданы другие условия, необходимые для военных.

Представители Литвы говорят, что ставят целью, чтобы бригада в полном объеме была размещена в стране к 2027 году после улучшения инфраструктуры принимающей страны. С этой целью Литва намерена инвестировать 0,5 млрд евро.

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