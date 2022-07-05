Коронавирус в Литве: 633 новых случая и ни одной смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 633 новых случая заражения COVID-19, смертей от коронавируса зафиксировано не было, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.

Впервые заразилось 528 человек, повторно - 104, один человек заразился в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находится 88 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. составил 158,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла - до 34,2%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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