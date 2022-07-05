Премьер: Литва готова продолжать и укреплять экспертную помощь Украине

Литва готова продолжать и усиливать экспертную поддержку Украины, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщил в понедельник департамент по связям с общественностью правительства.

"Необходимо использовать этот момент концентрации и политической воли для решительного проведения реформ, и Литва, со своей стороны, готова продолжить и усилить уже оказанную экспертную поддержку", - отметила в докладе Шимоните.

По ее словам, Литва прекрасно понимает финансовые потребности Украины.

"Мы способствуем усилиям международного сообщества и оказываем финансовую помощь Украине, как путем присоединения к мерам, созданным международными организациями, так и на двусторонней основе", - подчеркнула премьер-министр.

На конференции по восстановлению Украины в Лугано (Швейцария) Шимоните в понедельник встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Они обсудили ход войны России против Украины, влияние войны на украинскую экономику и международную торговлю, возможности экспорта украинского зерна, дальнейшие шаги после предоставления Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза (ЕС), поддержку Литвы в ответе на самые насущные потребности и осуществление реформ европейской интеграции.

Шимоните поздравила Шмигаля с историческим решением ЕС предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС, отметив невероятную мобилизацию правительства и ведомств Украины, способность заполнить опросник ЕС в рекордно короткие сроки во время войны.

Украина представила в Лугано план реконструкции страны, в подготовке которого также участвовали литовские эксперты.

Общая сумма литовской помощи, включая прием беженцев войны, уже превышает полмиллиарда евро.

В ближайшее время в Украину на двусторонней основе переведут 2 миллиона евро дотаций на гуманитарную помощь для поддержки украинцев, покинувших зоны боевых действий в Украине и перебравшихся на запад страны.

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