Рост заболеваемости коронавирусом в Литве: НЦОЗ призывает прививаться и ревакцинироваться

В связи с ростом новой волны коронавируса специалисты Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Литвы призывают жителей привиться от COVID-19 как первой, так и бустерной дозой.

НЦОЗ предупредил в понедельник, что за прошедшую неделю в стране регистрировалось в среднем 400 новых случаев COVID-19 в сутки, а количество заражений на 100 000 человек за две недели достигло почти 150 случаев.

"Поэтому мы должны готовиться немедленно. Цифры действительно довольно большие, поэтому я рад тем, кто понимает преимущества прививок, и я призываю жителей быть в курсе, воспользоваться возможностью и не откладывать свои планы на вакцинацию", — сказала временно возглавляющая НЦОЗ, глава отделения управления инфекционными заболевания Гедре Алексене.

Специалисты НЦОЗ призывают следовать рекомендациям, опубликованным специалистами, прислушиваться к мнению врачей и принимать правильное решение относительно вакцинации: те, кто еще не был привит, должны начать курс вакцинации, тем, кто уже был привит по первичной схеме вакцинации, - получить бустерную дозу.

В настоящее время все жители в возрасте от пяти лет могут быть вакцинированы по календарю первичной вакцинации, а лица в возрасте 12 лет и старше могут получить бустерную дозу вакцины. Для вакцинации следует обращаться к семейному врачу и проконсультироваться с ним.

НЦОЗ также напоминает, что взрослые с хроническими иммунодефицитными заболеваниями или ослабленным иммунитетом могут пройти вакцинацию четвертой дозой вакцины против COVID-19.

При появлении симптомов заболевания рекомендуется не посещать общественные места, носить медицинские маски в общественных местах, в общественном транспорте, особенно в утренние и вечерние часы, соблюдать безопасную дистанцию ​​в два метра в закрытых помещениях, чаще мыть руки, проветривать помещение.

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