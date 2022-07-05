В июне в Литве подорожала корзина самых дешевых продуктов

В июне в Литве подорожала корзина самых дешевых продуктов, таковы данные анализа pricer.lt.

По сравнению с маем, корзина самых дешевых продуктов подорожала на 3,1% (2,11 евро), а по сравнению с июнем 2021 г. подорожание составило 30% (16,11 евро).

Самой дешевой такая корзина была в Maximа – 62,76 евро (подорожала на 3,22 евро), на втором месте – Rimi – 67,03 евро (подешевела на 2,18 евро), на третьем e-Rimi – 70,01 евро (подешевела на 0,25 евро), на четвертом Norfa – 70,21 евро (подорожала на 2,39 евро), на пятом Barbora – 70,68 евро (подорожала на 5,91 евро), на шестом Iki – 70,93 (подорожала на 5,3 евро), на седьмом Lidl – 71,54 евро (подорожала на 1,8 евро), на восьмом Last Mile – 74,35 (подешевела на 11,58 евро).

Анализ цен на самые известные продукты показал, что цены на них за месяц выросли на 5,5% (2,9 евро), а за год – на 34,6% (14,25 евро).

Из 52 товаров, которые исследует pricer.lt, подорожал 51, один товар подешевел.

Больше всего подорожали подсолнечное масло, кофе, сметана, яйца и макароны.

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