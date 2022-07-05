Счета независимого поставщика сводят семью с ума: приходят счета и на 1872 евро

Одна паневежская семья уже несколько месяцев не может договориться с независимым поставщиком электроэнергии. Несколько месяцев подряд семья получает счета с космическими "суммами", сообщает LNK.

"Мы не платим с тех пор, как заметили несоответствие, возник вопрос, что происходит? 31 мая – 1397 евро в месяц, еще через месяц – 1872 евро", – рассказала Юрате Палтароке-Вилиме.

На деле, по ее словам, в усадьбе, где никто не живет, расходуют электричество примерно на 30 евро, в среднем это 100 кВт - за насос для полива воды и другие мелкие работы.

"Мы с февраля просим подкорректировать счет, а они каждый месяц прибавляют по 3000 кВт, которые мы на используем", – возмущалась она.

По ее словам, они уже сейчас переплатили компании почти 3000 евро. "Мы декларируем показания, а они шлют счета по якобы зарегистрированным ими данным, на сегодняшний день мы уже немало переплатили", – сказал Лаймис Вилимас.

Такая ситуация сложилась, когда Вилимасы подписали договор с Elektrum Lietuva. Решить ситуацию по телефону и эл. почте не удалось.

"Когда мы говорим, что надо вписать точные данные, они отвечают – не можем, нельзя указывать число меньше, указывайте нуль. Присылайте нам нулевые счета", – сказала Юрате.

Ситуация осложнена тем, что дом продан, осталось уладить формальности. Такие большие счета нельзя оставить новому владельцу.

"Если бы дом остался у нас, мы бы писали нули, возможно, сравняли бы показания. Но сейчас мы там не живем", – рассказал Вилимас.

Когда с поставщиком связался журналист LNK, проблему начали решать, обещали, что клиент не столкнется с проблемами - пеню считать не будут. Компания указала, что такая проблема появилась из-за того, что клиент не декларировал показания счетчика.

Если нет показаний, ESO автоматически выдает счет по среднему потреблению за 12 месяцев.

"И получается, клиент видит на счетчике одно, а мы в счетах видим другое. Мы посылаем счет, по данным ESO", – сказала представитель Elektrum Lietuva Юрате Рупшене.

"Возможно, эта ситуация совпала со вторым этапом либерализации, нам одно время было сложно дозвониться, мы реже отвечали на письма, но сейчас все это решается", – сказала она, признав некоторую вину компании.

Рупшене напомнила, что жители обязаны ежемесячно декларировать показания счетчика, даже если ничего не расходовали. Если владелец какое-то время не пользуется недвижимостью, он может заполнить заявление о временном неиспользовании электричества.

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