"Литовские железные дороги" послали российских хакеров туда, куда посылали русский военный корабль

В пятницу вечером на эл. почту компании "Литовские железные дороги" ("ЛЖД") пришло письмо: лица, которые представились как российские хакеры, требовали как можно скорее связаться с политиками, чтобы те решили вопрос калининградского транзита. В противном случае Литву грозились вернуть в Каменный век. Компания "ЛЖД" угроз не испугалась.

"Как представители общины российских хакеров мы настоятельно рекомендуем выслать вашим политикам и государственным ведомствам информацию о проблеме калининградского транзита", – было сказано в письме.

Кроме того, указывалось, что если требование не будет выполнено, то ИТ "ЛЖД" будет уничтожены, у хакеров "достаточно мощностей, чтобы вернуть "ЛЖД" в Каменный век".

Компания "ЛЖД" угроз не испугалась. Представитель компании Лаура Габрилавичюте в Facebook поделилась фотографией ответа, он был простым – людей, которые назвались российскими хакерами, послали в том же направлении, что и русский военный корабль.

Этот случай не остался незамеченным в социальных сетях – ответ повеселил пользователей твитера, фейсбука и других платформ.

С 17 июня, когда в силу вступил 4 пакет санкций ЕС, Литва ограничила транзит стали и черных металлов из России в Калининградскую область.

Москва в свою очередь угрожает Литве даже военным конфликтом и утверждает, что так Литва нарушает международные договоренности.

Однако премьер-министр Ингрида Шимоните на прошлой неделе напомнила, что в ближайшее время санкций станет еще больше: с 10 июля будет запрещен импорт цемента и алкоголя, с 10 августа - угля и другого твердого топлива, а с 5 декабря – нефти и нефтепродуктов.

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