Ночной гость схватил детский ботинок и сбежал

Каунасец Миндаугас установил во дворе видеокамеры, чтобы защититься от воров, однако видео, сделанное ночью, показало, что в гости могут прийти не только люди.

Миндаугас, который живет в Каунасе, в Алексотасе, в квартале новых жилых домов, передал Delfi видео, на нем запечатлена лиса, которая пришла к дому в 3 часа утра.

"Если бы мы увидели ее днем, было бы неприятно, но ночная съемка развеселила. Небольшой зверь пришел во двор, схватил детский ботинок, как какое-то сокровище, и убежал", – сказал каунасец.

По словам собеседника, недалеко от дома есть большие поля, оттуда, видимо, лиса и пришла. Отныне Миндаугас намерен следить, чтобы вещи во дворе не валялись в беспорядке.

"Добыча не показалась лисе ценной, ботинок дочери мы нашли на участке у соседей. Может, это было молодое животное, которое просто поиграло и бросило ботинок", – сказал Миндаугас.

Министерство охраны окружающей среды Литвы информирует, что о пострадавших и замеченных на жилой территории диких животных надо сообщать Ассоциации опекунов животных, охотникам, по номеру 112 или по номеру Департамента охраны природы (8 5) 273 2995.

Если водитель сбил дикое животное (независимо от его размера и от того, живо оно или нет), то надо звонить по номерам (8 5) 273 2995 или 112. Важно точно указать место, где произошло ДТП, описать состояние животного.

Водитель не может забирать скончавшихся животных. За это грозит административная ответственность и штраф 30–90 евро. Если мертвое животное мешает движению, его следует убрать с проезжей части до приезда специалистов.

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