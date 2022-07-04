Litgrid: за месяц электроэнергия в Литве подорожала на 36%

В связи с сокращением производства электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии и увеличением производства на тепловых электростанциях средняя цена на электроэнергию в Литве в июне по сравнению с маем выросла на 36% до 223 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщает компания Litgrid.

По словам директора Стратегического департамента Litgrid Лютаурса Варанавичюса, рост цен в основном связан с сокращением производства возобновляемых источников энергии.

"Во второй половине июня мы наблюдали снижение ветровой генерации в Литве. Интересно и то, что при высоких температурах воздуха эффективность солнечных электростанций снижается. Отчасти из-за этого в последние дни июня, когда температура воздуха достигала тридцати градусов, солнечные электростанции производили примерно на восемьдесят процентов меньше, чем в середине июня", - сказал в отчете Варанавичюс.

Еще одна причина подорожания – ограничение до 40% пропускной способности газопровода "Северный поток-1".

"Поскольку россияне ограничивают пропускную способность газопровода "Северный поток-1" до сорока процентов и планируют закрыть его на ремонт в середине июля, есть опасения по поводу того, что трубопровод может и не заработать после ремонта. Также есть вопросы в связи с подготовкой Евросоюза к предстоящей зиме", - сказал Варанавичюс.

По его словам, в первой половине июня цены на газ составляли около 90 евро за МВтч, а в конце месяца - свыше 130 евро за МВтч.

Потребление электроэнергии в июне по сравнению с маем снизилось в среднем на 1,6% до 878 гигаватт-часов (ГВтч).

Импорт составил 72% потребления страны - за месяц он сократился на 3 процента, а экспорт уменьшился на 17%.

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