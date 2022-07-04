Актуально для тех, кто не выбрал поставщика электричества: что ждет дальше

Завершился второй этап либерализации рынка электроэнергии в Литве. Не все пользователи выбрали независимого поставщика к указанному сроку, поэтому им электричество будет поставлять гарантийный поставщик - Energijos skirstymo operatorius (ESO). Что надо знать этим людям, рассказал представитель ESO Паулюс Калмантас.

В пресс-релизе сказано, что гарантийные поставка - это предоставление услуги, чтобы люди не остались без нее. С 1 июля гарантийный поставщик предоставляет услуги клиентам, которые не выбрали поставщика до 26 июня 2022 г.

"По действующему порядку, гарантийные поставки осуществляются не дольше 6 месяцев. Это своеобразная "страховка", защита потребителя, чтобы он не остался без электричества, но это не освобождает клиента от обязательства выбирать поставщика. Через полгода ESO получает право отключить клиенту поставки", – сказал представитель ESO Калмантас.

Он подчеркнул, что цена гарантийных поставок переменная – ее пересчитывают каждый месяц, поэтому жителей призывают не медлить и выбирать независимого поставщика.

ESO сначала будет информировать клиентов о том, что им предоставляют гарантийную поставку. Письма с информацией о новом коде, когда и как информировать о показаниях, жителям доставят в ближайшие две недели.

Далее, до 31 июля надо декларировать показания, а 1–10 августа жители получат сформированные счета ESO. Калмантас акцентирует, что выбрать независимого поставщика должны будут все жители Литвы и они должны это сделать, несмотря на наличие гарантийных поставок. Важно обратить внимание на то, что время, когда клиент будет получать услугу независимого поставщика, зависит от срока подписания договора.

"Например, если потребитель выберет компанию до 18 июля, договор вступит в силу с 1 августа, он получит лишь один счет гарантийного поставщика. Если выбор будет сделан после 18 июля, то договор вступит в силе с 1 сентября, гарантийному поставщику придется платить за июль и август", – сказал Калмантас.

Жителей, которые получают гарантийные поставки, просят обновить свои контактные данные, чтобы они не пропустили важную информацию. Обновить номер телефона или адрес эл. почты можно на сайте ESO eso.lt/savitarna.

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