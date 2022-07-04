Политолог: отпуск Ландсбергиса в это время - скандал

Политолог университета им. М.Рёмериса Виргис Валентинавичюс в передаче на Žinių radijаs жестко оценил отпуск министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

"Я думаю, это скандал. Когда наблюдается такая ситуация с калининградским транзитом, я не представляю, как можно было уйти в отпуск. Я понимаю, что семья - святое дело, дети и так далее. Но сейчас на самом деле плохое время", – сказал он.

"Калининградский транзит очень важен, это горячий вопрос. Тут министр должен участвовать, неважно, насколько он доверяет вице-министрам", – заметил политолог.

"Пока кризис в Украине продолжается, я не вижу шансов на отпуск Ландсбергиса в ближайшие два месяца, как и министра обороны", – уверяет Валентинавичюс.

Главный редактор портала 15min.lt Вайдотас Бенюшис признал, что и его отпуск Ландсбергиса удивляет.

"Таких вызовов в сфере безопасности в стране не было очень давно. Особенно сейчас, когда решается вопрос калининградского транзита, он не решен. Я не знаю, может, этот отпуск можно было отозвать. Мне кажется, что полностью отказаться от работы и передать все вице-министрам – не имеет права ни один министр", – сказал он.

Валентинавичюс прибавил, что это действие Ландсбергиса может казаться "бегством в кусты".

Delfi напоминает, что после вступления в силу санкций Россия заявляет о враждебности Литвы и блокаде Калининградской области. Литва отрицает российскую пропаганду и напоминает, что это санкции ЕС.

Большая часть министров в Литве будет отдыхать в июле-августе.

Ландсбергис в будет отдыхать с 1 по 5 июля, 11 июля и 22-28 июля.

Министр транспорта Марюс Скуодис с 6 июля до середины месяца и еще несколько дней в конце месяца.

Министр экономики Аушшрине Армонайте будет отдыхать с 13 июля до конца месяца. В это же время в отпуск идет глава МВД Агне Билотайте, еще неделю она будет отдыхать в начале августа.

18 июля в отпуск идут министр образования Юргита Шюгждинене (на две недели и еще неделю в начале сентября), министр юстиции Эвелина Добровольска (на неделю, еще две недели она будет отдыхать в августе) и министр энергетики Дайнюс Крейвис (на три недели).

С 1 августа на две недели уходит в отпуск глава Минкульта Симонас Кайрис и на три – глава Минфина GinГинтаре Скайсте с главой МО Арвидасом Анушаускасом.

Глава Соцмина Моника Навицкене идет в отпуск на две недели с 4 августа.

Министр охраны окружающей среды будет отдыхать с 8 августа.

В августе в отпуск идет и министр здравоохранения Арунас Дулькис (с середины месяца со 2 сентября).

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