По предварительным данным, на ул. Юстинишкю, 79, на въезде в магазин автомобиль BMW врезался в столб.
В полицию поступило несколько звонков, сообщавших об этом ДТП.
Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в машине был заточен водитель.
По словам пожарных-спасателей, водителя освободили и передали в руки врачей.
Сообщается, что водитель ехал один. Врачи увезли водителя в больницу. По предварительным данным, пострадавший был без сознания.
Из-за ДТП было перекрыто движение на ул. Юстинишкю (от ул. Шешуолю до Ригос).
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