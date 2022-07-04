В Вильнюсе BMW врезался в столб, водителя вызволяли пожарные-спасатели

4 июля, в 14.46 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе в ДТП попал автомобиль BMW.

По предварительным данным, на ул. Юстинишкю, 79, на въезде в магазин автомобиль BMW врезался в столб.

В полицию поступило несколько звонков, сообщавших об этом ДТП.

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в машине был заточен водитель.

По словам пожарных-спасателей, водителя освободили и передали в руки врачей.

Сообщается, что водитель ехал один. Врачи увезли водителя в больницу. По предварительным данным, пострадавший был без сознания.

Из-за ДТП было перекрыто движение на ул. Юстинишкю (от ул. Шешуолю до Ригос).

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