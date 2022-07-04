Ситуация в Литве: в черной зоне почти все муниципалитеты

Уровень заболеваемости COVID–19 в Литве растет, поскольку в стране появились более заразные разновидности омикрона, сказал профессор Университета медицинских наук Миндаугас Станкунас. Почти все муниципалитеты страны входят в черную зону.

По данным аналитика данных Вайдотаса Землиса-Балявичюса, в Литве уже наблюдается новая волна коронавируса - 30% исследований дают положительный результат.

"Это значит, что эпидемию мы не контролируем", – сказал он.

Уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет 149,7 человек на 100 000 жителей. Хуже всего дела обстоят в Друскининкайском самоуправлении, где этот показатель составляет 315,5 случаев, похожая ситуация и в Вильнюсе – 310,5.

В Паланге на 100 000 жителей за последние 14 дней приходится 249,6 случаев, в Каунасе – 209,7.

В черную зону не попали только 6 муниципалитетов.

В зеленую зону входит только один муниципалитет - Пагегяйский (14 случаев за 14 дней на 100 000 жителей), а доля положительных тестов за последние 7 дней составляет 0%.

В красную зону входят муниципалитеты Акмянского района (27, 6,3%), Пасвальского района (31, 9,1%), Паневежского (60, 8,3%), Йонавского (59, 8,4%) и Висагинас (28, 6,3%).



Все остальные муниципалитеты входят в черную зону.

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