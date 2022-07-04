Из-за ущерба, нанесенного жителям во время ливня – обращение к мэру Вильнюса

Социал-демократ Линас Йонаускас обратился к мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу с призывом создать рабочую группу, которая установила бы порядок возмещения ущерба, нанесенного жителям в результате ливней.

По словам Йонаускаса, из-за высокого уровня воды на затопленных улицах Вильнюса застряли автомобили, жителям был нанесен ущерб, который должен возместить муниципалитет.

"Самоуправление непосредственно отвечает за то, что на затопленных улицах остановились и ломались машины. Вильнюсцы платят налоги, на эти деньги приводят в порядок инфраструктуру в столице, поэтому жители имеют право на получение компенсаций за испорченные на затопленных улицах автомобили. Мы видели, что некоторые дороги затопило, потому что не убрали скошенную траву, и ее смыло с газонов, она застряла между решетками дождевой канализации. Это элементарная халатность.

Муниципалитет должен отвечать и за неисправную систему дождевой канализации. Улицы затапливает не первый год, а изменения протекают медленно. Даже недавно открытая Западная объездная дорога была спроектирована без учета ливней. Вильнюсский муниципалитет должен взять на себя ответственность за это, возместить жителям нанесенный ущерб и скорее сделать все, чтобы после каждого дождя улицы города не превращались в каналы, как в Венеции", – сказал Йонаускас.

Депутат призывает муниципалитет продемонстрировать добрую волю и возместить ущерб за испорченные транспортные средства.

"Жители, которые понесли ущерб во время затопления улиц, могут обращаться с иском в суд, но это стоит недешево. Если муниципалитет не проявит добрую волю, людям останется лишь суд. Ноя я надеюсь, что муниципалитет проявит сознательность и возместит нанесенный ущерб. Жители Вильнюса, пострадавшие от ливня, должны защищать свои права и обращаться в муниципалитет с требованиям возместить ущерб", – указал Йонаускас.

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