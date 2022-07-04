В Литву пришли новые разновидности омикрона, заболеваемость коронавирусом растет

В Литве растет заболеваемость COVID-19, поскольку появились новые разновидности омикрона.

"Основное объяснение - в Литву пришли новые разновидности омикрона, более заразные – BA.4, BA.5. Они быстрее распространяются, сейчас мы наблюдаем вызванную ими волну", – сказал в интервью LRT профессор Университета медицинских наук Миндаугас Станкунас.

Это подтвердила и представитель Минздрава Гинрета Мегелинскене. Однако, по ее словам, официально пока нельзя это подтвердить, поскольку сейчас не отслеживают разновидности вируса.

"Вероятно, в Литве есть новые разновидности, если учитывать ситуацию в других странах Европы. В Литве заболеваемость невысокая, поэтому пока не отслеживают типы вируса, но если болезнь будет распространяться, то исследования возобновят", – сказала она.

По данным аналитика данных Вайдотаса Землиса-Балявичюса, в Литве уже наблюдается новая волна коронавируса - 30% исследований дают положительный результат.

"Это значит, что эпидемию мы не контролируем", – сказал он.

Станкунас отметил, что пока нет данных, что новые разновидности вызывают более тяжелое течение болезни.

Мегелинскене сказала, что общество в Литве обладает иммунитетом, меняется сама болезнь, поэтому и управление ею в будущем будет иным.

Напомним, что на прошлой неделе в среднем фиксировали по 400 случаев коронавируса в день.

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