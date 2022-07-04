Департамент миграции в Литве принимает только зарегистрированных граждан

Департамент миграции в Литве с 4 июля принимает только зарегистрированных граждан, которые хотят поменять или получить паспорт, число посетителей ограничивают их-за нехватки бланков.

Ежедневно будут принимать по 1600 человек (до сих пор принимали больше 2200 человек).

Ограничение будет действовать до 22 августа 2022 года.

В живой очереди с 4 июня будут принимать только в Вильнюсе тех, кто хочет получить паспорт в срочном порядке - в тот же день.

"Все, кто заранее записался в паспортный стол на июль и август будут приняты, а временные ограничения потока клиентов отменят сразу же, как только будет достаточный резерв бланков", – сказала директор департамента Эвелина Гудзинскайте.

Жителей, которые хотят поменять документы в обычно порядке, просят регистрироваться на прием заранее в системе MIGRIS.

Центр выдачи документов отмечает, что идентификационные карты будут выдаваться в прежнем порядке: как по записи, так и в порядке живой очереди.

В последние месяцы в Литве рекордно вырос поток людей, получающих документы: в мае было заказано 51 967 паспортов, а в мае 2021 г. – 23 227, т.е. в 2,2 раза меньше, чем в этом году, за 6 месяцев этого года выдано столько же паспортов, сколько за весь прошлый год.

Кроме того, в начале лета жители активно путешествуют, поэтому растет потребность в смене документов. Центр выдачи документов при МВД Литвы отмечает, что из-за сбоев в поставках во всем мире поставщики бланков для паспортов не могут оперативно приспособиться к росту спроса и прислать к сроку требуемое их количество.

С 22 августа 2022 года ДМ пополнит мощности обслуживания клиентов, чтобы после временных неудобств у жителей появилась возможность быстрее поменять документы, т.е. отделения будут работать дольше и принимать жителей в выходные дни.

Представитель Центра выдачи документов Нериюс Рудайтис сказал, что с проблемой в поставках бланков для паспортов сталкиваются и другие страны Европы.

"Приносим жителям извинения за временные неудобства", - сказал он.

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