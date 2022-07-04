Из-за напряжения в Калининграде жалуются местные литовцы: создается невыносимая атмосфера

17 июня 2022 г. в силу вступили санкции ЕС на перевозку в Калининградскую область стали и черных металлов через территорию Литвы. Москва заявила, что это нарушение международных норм и пригрозила ответными действиями. Еврокомиссия сейчас готовит дополнительные вехи к применению санкций. Из-за напряжения в Калининграде жалуются местные литовцы, сообщают журналисты LNK.

"Эта истерика каждый день во всех СМИ, в структурах власти, коллеги на работе атакуют литовцев, соседи. Создается невыносимая атмосфера", – сказал LNK председатель Литовской общины Калининграда Сигитас Шамборскис.

По его словам, в отношении литовцев открыто сеют враждебные настроения.

"Никто никогда и подумать не мог, что со стены снимут памятную доску, с дома где он жил", – сказал LNK Шамборскас, прокомментировав снятие барельефа Видунаса.

По его словам, гонения устраивают не только на взрослых, но и на детей. Части учеников не разрешили участвовать в международных конкурсах. Заявили, что литовцы Калининград представлять не будут.

По словам Шамборскиса, по мере роста напряжения из-за транзита, давление на литовцев в Калининграде будет усиливаться.

"Ситуация плохая, этнические литовцы не хотят идти служить в российскую армию, не хотят быть убиты. Они не могут нормально, цивилизованно покинуть Калининград", – сказал он.

С 10 июля вступят в силу ограничения на ввоз цемента и алкоголя.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что эти санкции осуществят в обычном порядке. Это значит, что Литва планы не меняет хотя неофициально говорят, что ЕК позволит ввоз некоторого количества попавших под санкции товаров.

"Перевозчиков информировали, что с 10 июля вступают в силу определенные установки по санкциям, чтобы они не грузили груз после этой даты", – сказала Шимоните.

"Это не Литва придумала, это не национальные меры. То же самое говорит премьер – мы и в будущем будем выполнять то, что было решено совместно. Здесь какие-то интерпретации не нужны", – сказал LNK экс-министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

"Это было одно из наших требований к ЕК – не только принципиальное применение санкций, не только необсуждение зеленых коридоров. Ведь мы сами ввели эти санкции. Так неужели сейчас сами будем отзывать эти санкции", – сказал президент Гитанас Науседа.

Российская пропаганда сообщает, что Калининград готовится к новым санкциям, закупает товары впрок.

Информагентство Reuters сообщает, что ЕК может ввести исключения. Первое будет касаться грузов в Калининград, которые не будут экспортироваться через порт в другие страны. Или же могут быть исключения на гуманитарной основе. Источники Reuters сообщают, что официальные разъяснения могут появиться до 10 июля.

Шимоните такие сроки не комментирует.

"Возникла дискуссия, которую подняла Россия своей истерикой, не будем скрывать - абсолютно беспочвенно. Поэтому об этом и говорят. Но я думаю, надо продолжать начатое дело", – сказал Линкявичюс.

Он сказал, что во всей этой ситуации пока в выигрыше Россия, отчасти она доилась, чего хотела - внесла раздор.

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