Рост цен в Литве достиг недопустимого градуса: накопленные деньги "тают"

Экономический кризис не уходит, а усугубляется, сообщают журналисты LNK. Не каждый может позволить себе в магазине набрать полную корзину продуктов, поскольку цены на продукты неумолимо растут. Самые необходимые и любимые товары стоят намного дороже, чем прежде.

"Я люблю чебуреки. Когда-то один стоил 89 центов, сейчас 1,15 евро, если не ошибаюсь", – сказал встреченный в магазине мужчина.

"Ячневая крупа стоила 29 центов, а сейчас 75 центов. Такая вот ситуация", – сказал другой.

"Сыр Peliukas, например, стоил 2,99, а сейчас 4,99 евро. Очень выросли цены", – сказала встреченная женщина.

По данным Департамента статистики, в мае этого года, по сравнению с апрелем, продукты подорожали на 3%. Но опыт у людей иной.

"Минимум на 30%, а кое-что подорожало наполовину", – сказал мужчина.

Больше всего подорожали свежие фрукты и овощи: морковь, дыни, свекла. Дорожают также макароны, мясные консервы, яйца, птица, копченая колбаса. Но потребление пока не снижается, люди покупают еду, как и прежде.

"Спрос высок и пока у людей есть еще деньги в запасе, кроме того, они думают, что нынешний кризис временный", – сказал представитель Центробанка Литвы Аурелиюс Дабушинскас.

Однако новая статистика безжалостна. Она показывает, что кризис не уходит, а усугубляется. По данным ДС, инфляция в июне составила выше 20%. Это значит, что деньги дешевеют и за ту же сумму жители могут купить меньше продуктов.

"Инфляция достигла неприятной высоты, это неприемлемый уровень инфляции. К сожалению, цены продолжают расти", – сказал Дабушинскас.

Такого роста в июне экономисты не прогнозировали, но объяснение у них есть.

"Растут цены на газ, электричество, горючее, продукты. Обычно в начале лета цены на овощи снижаются, а в этом году ситуация обратная", – сказал экономист Марюс Дубниковас.

Экономист сказал, что перешагнули важный психологический барьер, когда инфляция превысила 20%. Сейчас поведение людей может измениться.

"Во время отпусков потребление снижаться не будет, но потом люди оценят содержимое кошельков, поэтому осенью люди могут начать экономить", – сказал Дубниковас.

Перемены уже есть. Работники банков заметили, что сбережения жителей начали "таять". Один из банков указал, что сбережений у его клиентов с начала года стало на 180 млн. евро меньше.

В сфере задолженности литовцев ситуация также неспокойная. С декабря 2021 г по июнь 2022 г. долги жителей выросли на 12 млн. евро. Больше всего жители должны банкам и кредитным ведомствам.

"Есть ли разница в поведении – да, небольшая. Выбирают, кому платить, кому нет, что покупать, что нет", – сказал глава Creditinfo Lietuva Ауримас Качинскас.

Центробанк Литвы предлагает повысить минимальную зарплату с января 2023 года на 140 евро, до почти 868 евро "на бумаге". Но министр социальной защиты и труда обещает принимать решение только осенью.

"Лучше всего принимать окончательное решение осенью. Чтобы мы могли видеть окончательные тенденции, инфляцию", – сказала Моника Навицкене.

По словам главы Минфина Гинтаре Скайсте, в июле инфляция, скорее всего, будет еще больше, поэтому цены прекратят расти только к концу года.

Подобного роста цен в Литве не было с 1996 года.

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