На саммите НАТО в Мадриде – Диана Науседене, Брижит Макрон, королева Летиция

Супруга президента Литвы Даина Науседене в Мадриде вместе с супругами президентов других стран посещает объекты исторического и культурного наследия, чтобы обратить внимание на важность культуры.

По словам Науседене, перед лицом войны в Украине актуальные для всего мира проблемы, включая сохранение культурных и исторических памятников, приобретает новое значение.

"Мы должны сделать все возможное для сохранения культурного наследия в Украине", – сказала супруга президента Литвы.

Делегация посетила в Мадриде королевский дворец ла Гранха де Сан Ильдефонсо, Королевскую фабрику стекла и хрусталя Ла-Гранх, Центр искусств королевы Софии.

Вместе с другими членами делегации Науседене сфотографировалась около картины Пабло Пикассо "Герника".

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