В Кярнаве возвращаются дни живой археологии

В Кярнаве возвращаются "Дни живой археологии". Это просветительское мероприятие, которое проводят с 1999 года. Во время этого мероприятия представляют историческое и культурное наследие Литвы и соседних стран. Фестиваль ежегодно посещают около 20 000 человек. Это мероприятие особенно популярно среди семей с детьми. Оно побуждает интерес к истории страны, связям поколений, пишет welovelithuania.com.

В 2022 году фестиваль возвращается в полную силу!

Этим летом на фестивале можно будет увидеть не только презентацию старинных ремесел и архаического образа жизни, но и инсценировку средневековых битв, исторические костюмы, услышать архаическую музыку, участвовать в конкурсах, играть в старинные игры, послушать лекции ученых.

МУЗЫКА ФЕСТИВАЛЯ: Ambera, UGNIAVIJAS, ATALYJA, Pradžiapati, Trys Keturiose, Javaryna, BORDO SARKANY, CORVUS CORAX, KRIVE и др.

УЧАСТНИКИ: Клуб экспериментальной археологии "Паяута", клуб живой истории VARINGIS, Содружество древнего балтийского военного искусства JOTVOS SŪNŪS, Drużyna Wojów Piastowskich JANTAR, EXERCITUS RIGENSIS и др.

Фестиваль пройдет 8–10 июля, в пятницу-субботу с 11 до 21 ч. и в воскресенье с 11 до 20 ч.

Детям до 16 лет и гражданам Украины вход БЕСПЛАТНЫЙ. Надо предъявить соответствующие документы.

Билеты можно приобрести через платформу Bilietai.lt

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