В 2022 году фестиваль возвращается в полную силу!
Этим летом на фестивале можно будет увидеть не только презентацию старинных ремесел и архаического образа жизни, но и инсценировку средневековых битв, исторические костюмы, услышать архаическую музыку, участвовать в конкурсах, играть в старинные игры, послушать лекции ученых.
МУЗЫКА ФЕСТИВАЛЯ: Ambera, UGNIAVIJAS, ATALYJA, Pradžiapati, Trys Keturiose, Javaryna, BORDO SARKANY, CORVUS CORAX, KRIVE и др.
УЧАСТНИКИ: Клуб экспериментальной археологии "Паяута", клуб живой истории VARINGIS, Содружество древнего балтийского военного искусства JOTVOS SŪNŪS, Drużyna Wojów Piastowskich JANTAR, EXERCITUS RIGENSIS и др.
Фестиваль пройдет 8–10 июля, в пятницу-субботу с 11 до 21 ч. и в воскресенье с 11 до 20 ч.
Детям до 16 лет и гражданам Украины вход БЕСПЛАТНЫЙ. Надо предъявить соответствующие документы.
Билеты можно приобрести через платформу Bilietai.lt
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