В Клайпеде таксист намерено наехал на дравшихся на дороге котов

Клайпедская полиция расследует жестокое происшествие. Таксиста подозревают в том, что он намеренно наехал на дравшихся на дороге котов, пишет Vakarų ekspresas.

Очевидцами этого происшествия в среду, 29 июня, стали несколько клайпедчан. Они не могли поверить тому, что видели собственными глазами. Днем в районе Рыболовного порта водитель такси намеренно наехал на двух котов.

По словам очевидцев, у водителя была возможность остановиться или объехать животных, но он намеренно наехал на них. Очнувшись после первого шока, один из очевидцев нагнал автомобиль такси, чтобы записать номера. Таксист за рулем Seat остановился.

Очевидец подошел к таксисту и спросил, зачем он это сделал. Ответ был простой – таксист послал очевидца на три буквы и сказал, что ничего и никого не видел.

Когда таксист задавил котов, в его машине находилась пассажирка.

Люди вызвали полицию. Полицейские рассказали, что инцидент был зафиксирован 29 июня, в 10.45 ч. Полицейские зафиксировали, что происшествие имело место.

За рулем такси марки Seat был 60-летний мужчина. Он был трезвым. Пока расследование не начато.

Полиция собрала материалы в связи с подозрением в жестоком обращении с животными и уточняет все обстоятельства. За такое правонарушение грозит штраф, общественные работы, арест, ограничение свободы или лишение свободы на срок до одного года.

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