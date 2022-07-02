Коронавирус: в Литве идет подготовка к осени, решается вопрос вакцинации

С августа – четвертой дозой вакцины от коронавируса (COVID–19) планируется прививать людей старше 80 лет, уже месяц 4 дозой прививают совершеннолетних жителей, у которых есть тяжелые хронические заболевания и болезни, ослабляющие иммунитет. Вирусологи не сомневаются, что осенью количество новых случаев будет расти, надо будет готовиться к вспышкам и появлению новых штаммов.

Минздрав готовится к осени. Будет проводиться новое исследование, выяснят, сколько привитых заболели коронавирусом. Представитель Минздрава Гинрета Мегелинскене сказала LNK, для чего нужно такое исследование.

"Что мы уже видели во время предыдущих волн COVID–19 – когда была альфа, дельта, люди болели, часто обращались в поликлиники. Фиксировались тяжелые формы заболевания, поэтому болезнь чаще выявляли. Что касается штамма омикрон, то им люди часто болели легко.

Особенно это касается привитых – поскольку вакцина защищает от тяжелой формы. Значит, если заболевал привитый человек, он не всегда обращался к врачам. Возможно потому, что не чувствовал никаких симптомов или же симптомы были легкими", – сказала LNK Мегелинскене.

По ее словам, что информации о части переболевших в системе просто-напросто нет.

"Мы не знаем, сколько может быть таких людей. Не знаем, каково состояние иммунитета популяции", – продолжила она.

Другой важный объект исследования – сколько времени в организме сохраняются антитела после болезни.

"Так сможем решать вопрос дальнейшей вакцинации – когда назначать 4 дозу", – заметила Мегелинскене.



"Результаты исследования определят стратегию управления COVID–19. Что касается дальнейших решений: масок и прочего, это тоже зависит от результата исследования. Также важно исследование и для стратегии вакцинации. Конечно, сейчас Европейское агентство лекарственных средств и Центр профилактики заболеваний готовят рекомендации по 4 дозе вакцины.

Сейчас рекомендации касаются только части общества. Готовят и правила более широкого использования вакцины. Конечно же, мы будем опираться и на рекомендации международных организаций. Но когда будем знать ситуацию в нашей стране, сможем адаптировать эти рекомендации и приспособить их для жителей нашей страны", – сказала LNK Мегелинскене.

Исследование будет начато в сентябре.

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