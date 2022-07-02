Мужчина почувствовал себя обманутым: выбрал поставщика электричества, а потом получил информацию о смене тарифов

Советы ответственных учреждений необязательно защитят потребителей от неприятного опыта и сюрпризов рынка либерализации электричества. Один вильнюсец в июне подписал договор с независимым поставщиком, а позже ему сообщили о том, что цена будет выше.

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) отметила, что причина - изменение регулируемой части цены. Совет отметил, что к нему поступали соответствующие запросы клиентов. Представители ГСРЭ отметили, что независимые поставщики не могут влиять на цены, устанавливаемые ГСРЭ, а регулируемая составляющая цены одинакова для всех независимых поставщиков.

Информацией об изменении цен делятся и пользователи социальных сетей.

Читатель Delfi Орестас (настоящее имя редакции известно) сказал, что подписал договор с Ignitis 10 июня. Он выбрал план "Минимальный" (Minimalus), с одной временной зоной. Тариф – 0,33101 евро за кВт. Значит, с компенсацией, он платил бы 24 цт. Однако через какое-то время он получил сообщение, в котором было сказано, что окончательная цена - 0,342 евро, а с компенсацией – 0,252 евро за кВт.

"Я выбирал такое предложение, чтобы с компенсацией получалось 24 цента, а сейчас будет на цент дороже. Конечно, в финансовом плане потери будут небольшими, но принцип нечестный, я считаю, этим злоупотребляют", – рассказал Орестас.

Пресс-секретарь Ignitis grupė Артурас Кетлерюс сказал, что независимые поставщики отвечают только за нерегулируемую часть платы, регулируемую устанавливает ГСРЭ. Это значит, что после изменения регулируемого тарифа, изменятся тарифы для жителей.

В конце мая ГСРЭ поделилась рекомендациями, как жителям выбрать подходящего поставщика, тогда она отметила, что надо ориентироваться на предложения, где цена не превышает 33 евроцента за кВт, тогда с учетом компенсации конечная цена составит 24 цт за кВт.

Вице-президент альянса потребителей Кястутис Купшис сказал, что, вероятно, и в будущем будут случаи, когда ситуация будет юридически объяснимой, но потребитель будет чувствовать себя обманутым.

"Самая большая проблема - не стоимость услуги распределения, а сама стоимость производства (...). Если мы не можем контролировать стоимость производства, тогда надо регулировать свои расходы иным способом - устанавливать солнечные батареи", – сказал Купшис.

По данным ГСРЭ, клиент может в течение 14 дней отозвать действие подписанного договора, об этом надо уведомить поставщика. У клиента также есть право в одностороннем порядке расторгнуть соглашение.

Если договор заключен на неопределенный срок, то он расторгается через две недели с момента уведомления компании, а если был конкретный срок действия договора, то обычно клиент еще должен заплатить компании за это (условие расторжения есть в договоре).

С июля тариф ESO за распределение электричества составит 7,9 цт за кВт (в первом полугодии он был 6,4 цт).

Жителям, которые не выбрали независимого поставщика до 26 июня, с 1 июля электричество будет поставлять гарантийный поставщик.

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