В Вильнюсе будут косить траву, которая уже отцвела

Летние травы уже отцвели, у них созрели семена, поэтому в столице Литвы начнут косить траву в первый раз в тех местах, где восстанавливают луга. Между тем во дворах, на детских площадках, рядом с домами, как и до сих пор траву будут косить регулярно, как и до сих пор.

Больше всего перемен ждет на тех местах, где восстанавливают луга - в стороне от мест, где ходят люди, на части разделительных полос и вдоль дорог. До конца июля скосят всю траву, чтобы не расплодились сорные травы и инвазивные виды. При скашивании лугов 1-2 раза за год уничтожают сорные травы, постепенно разрастаются местные цветущие луговые травы.

При разработке карт скашивания травы в городе муниципалитет учитывает пожелания жителей. С начала сезона уточнили больше 120 мест, где жители просят косить траву или наоборот оставлять некошенной.



Для того чтобы улучшить видимость на дорогах, до 10 м увеличили отрезок короткого газона около перекрестков и кольцевых перекрестков. С июля трава высотой 10 см будет поддерживаться на газонах между дорогами и тротуарами и на зеленых зонах между улицами и домами, где жители выгуливают собак и присматривают за цветниками.



Пока не будут косить траву там, где в этом нет необходимости. На подъезде к магистральным дорогам, на крутых берегах рек, склонах вдоль дорог, на некоторых кольцевых перекрестках и на разделительных полосах, там, где не ходят люди. В таких местах густая растительность не только помогает бороться с жарой, но и впитывает больше влаги во время дождей.

Опыт других городов показал, что польза от восстановления лугов, все же больше, риска, связанного с появлением клещей или неудобствами, которые это доставляет аллергикам. Тень деревьев, кустов и травы снижает ощущаемую температуру во время жары. Благодаря впитыванию влаги во время ливней, отпадает опасность затопления.

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