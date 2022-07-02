Военный эксперт: ПВО Литвы может дать по зубам российской военной авиации

Что вооруженные силы Литвы и ее союзники по НАТО могут противопоставить России в небе, если Путин примет решение атаковать? Способны ли системы ПВО отразить возможные удары противника по домам и ключевым объектам инфраструктуры, избежав трагической участи многих городов на востоке, юге, севере и в центре воюющей Украины? Ответы на эти и другие вопросы нам дал военный обозреватель, эксперт в области оборонной политики, доктор наук Эгидиюс Папечкис.

Многочисленные угрозы в адрес Литвы со стороны российских и белорусских политиков взбудоражили общество. Москва обвиняет Вильнюс, осуществляющий 4 пакет санкций ЕС в отношении России, в "блокаде" Калининградской области. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев открыто заявил, что ответные меры окажут серьезное негативное влияние на литовское население. Президент и правительство считают, что россияне не пойдут на военную эскалацию, но все же негативные сценарии исключать нельзя. В случае провокаций, очевидно, особая роль будет отведена системам противоракетной обороны (ПРО), и у Литовской Республики есть свой козырь.

Уроки войны в Украине

Сегодня военные эксперты и генштабы всего мира внимательно следят за ходом боевых действий на территории Украины. С начала полномасштабной войны РФ использует против украинцев разнообразную номенклатуру ракет для ударов (в том числе с самолетов и кораблей) – от тактических до крылатых, от современных до, как заявляется, музейных экспонатов полувековой давности. Интерес заключается в том, что, несмотря на наличие одних из самых крупных и технологически сложных ВВС в мире, России так и не удалось установить господство в воздушном пространстве.

Egidijus Papečkys Foto: Organizatorių archyvas

"Украина использует мобильность и рассредоточение. Благодаря мобильным зенитно-ракетных комплексов советского производства времен холодной войны украинские защитники на земле держат российские самолеты на расстоянии и под постоянной угрозой. Для этого они используют системы большой дальности С-300, средней дальности ЗРК "Бук" и малой дальности ЗРК "Оса". Прибегая к рассредоточению и мобильности <...> украинские защитники применяют тактику "стреляй и убегай", выпуская свои ракеты и быстро удаляясь от места запуска", – пишут американские военные аналитики Максимилиан К. Бремер и Келли А. Гриеко в статье, посвященной роли ПВО в современной войне.

"Украинцы очень ловко используют ПВО как ближнего, так и дальнего радиуса действия. Они доказали, что очень эффективно перемещают эти средства, чтобы защитить их – не дать им попасть под удар. Но также они эффективно противостоят русским, заставляя их [российские ВВС] избегать рисков, когда речь идет о воздушных операциях непосредственно на территории Украины", – вторят аналитикам в Пентагоне.

Безотказные ракеты грозно смотрят в облака

В 2000 году в Литве на базе ВВС был создан батальон противовоздушной обороны. Пункт базирования – Радвилишкис. Ключевые задачи подразделения можно свести к двум пунктам – защита важных объектов инфраструктуры от авиаударов противника и обеспечение огневой поддержки сухопутных войск в борьбе с бронетехникой.

Гордость литовских ракетчиков – зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. Именно эти норвежско-американские системы состоят на вооружении Норвегии, Финляндии, Испании, Нидерландов, Австралии, Венгрии и других.

"Мы располагаем довольно-таки богатыми системами ПВО, если сравнивать наши вооружения с другими странами Балтийского региона, – говорит Эгидиюс Папечкис. – NASAMS – самая мощная из имеющихся у нас ЗРК. В Литве дислоцированы две батареи. Таких систем на данный момент нет ни в Латвии, ни в Эстонии, ни в Польше. Эстонцы, например, получат ее только к 2025 году. Мы находимся на ином качественном уровне".

Основное преимущество NASAMS – дальность пуска. Ракеты способны поражать цели на расстоянии от 20 до 40 километров, а по высоте – около 20 километров. NASAMS полностью соответствует параметрам ЗРК средней дальности или объектового средства ПВО. При необходимости он может перехватывать ракеты российского оперативно-тактического комплекса "Искандер". Система оснащена радаром и пунктом управления.

"NASAMS может обнаруживать цели по дальности и высоте до 75 и 40 километров соответственно. Максимальная скорость ракеты AIM-120, которыми оснащена система, очень высока – 4 900 км/ч. При этом она способна маневрировать для уничтожения сложных целей. Радары ЗРК могут работать даже в условиях сильного электронного противодействия со стороны противника. Радарные системы NASAMS – очень современные, они очень хорошо защищены от радиоэлектронных помех", – говорит аналитик.

AIM-120 – это американская управляемая ракета класса "воздух-воздух". В свое время ее просто адаптировали под другие задачи. В случае старта с самолета ее дальность пуска составляет, в зависимости от версии, от 70 до 180 километров. Она является основным видом вооружения для всех истребителей стран-членов НАТО.

"Ракета показала почти стопроцентную эффективность в боевых условиях. Она применялась для обороны Белого дома и других значимых объектов в Вашингтоне после 11 сентября 2001, и это уже говорит о многом", – указывает эксперт.

Ракеты, как и сама система, постоянно обновляются, чтобы выполнять свои задачи с максимальной эффективностью. Однако это не означает, что NASAMS адаптирован только под них, при желании батареи можно оснастить и другими ракетами – малого радиуса действия. Например, немецкими IRIS-T.

"Один тот факт, что Литва располагает такими вооружениями, уже является очень серьезным вызовом для противника".

NASAMS

Защитный купол

Достаточно ли Литве двух батарей для того, чтобы чувствовать себя в безопасности? Это необходимый минимум, утверждает собеседник. Приобретение такой системы – удовольствие не из дешевых. Стоимость одного комплекса составляет свыше 64 млн долларов.

"Двух батарей достаточно, чтобы прикрывать значимые объекты инфраструктуры. Двух батарей достаточно, чтобы более качественно поддержать и прикрыть наши сухопутные войска. Несмотря на то, что эти системы очень дорогие, Литва готова инвестировать в свою оборону и будет увеличивать свои ЗРК. Полагаю, о решении закупить больше средств ПВО мы услышим еще в этом году", – отмечает Папечкис.

С другой стороны, если Россия действительно решится атаковать республику, без жертв и разрушений гражданских объектов, очевидно, все же не обойтись.

"Где-то противник сумеет пробить брешь, но давайте помнить, что с нами вся авиация НАТО, которая на пять голов выше российской. Давайте не забывать и о том, что на авиабазе в Зокняй и на эстонском аэродроме Эмари находятся истребители стран альянса – союзники постоянно несут боевое дежурство. Возможные поползновения на наше воздушное пространство со стороны России автоматически заставит ее столкнуться не только с литовцами", – подчеркивает собеседник.

"Нужно понимать, что ни у одной страны нет такого количества систем ПРО, сколько бы им хотелось. Следует расставить приоритеты, защищать и прикрывать важнейшие объекты инфраструктуры. ЗРК передвигаются, эшелонируются в глубину, маневрируют. Преимущество Литвы состоит в том, что ее могут в любой момент усилить другие страны НАТО. Так, Польша в случае в необходимости также сможет прикрыть литовскую территорию комплексами Patriot".

Помимо этого, на вооружении ВС Литвы состоят норвежские переносные зенитные комплексы (ПЗРК) RBS 70 и польские ПЗРК Grom. Дальность поражения воздушных целей этих систем достигает семи километров и пяти с половиной километров соответственно.

Grom priešlėktuvinės gynybos sistema Foto: KOP nuotr.

Также Эгидиюс Папечкис положительно отозвался о стремлении министра обороны Латвии Артиса Пабрикса "соединить все три составляющие ПВО стран Балтии в одно целое".

"Этот план уже существует. Кстати, во время холодной войны вся Европа была в единой системе по наблюдению и противовоздушной обороне. Тогда были выделены ЗРК и истребители. Пока у нас немного не хватает средств огневого поражения противника, ракетных систем, но их закупят – закупят эстонцы, латыши, поляки. Таким образом, в очень скором времени наша ПВО изменится в лучшую сторону. Она выйдет на новый качественный уровень", – пояснил эксперт.

Sistema RBS-70. Australijos kariuomenė Foto: Wikimedia Commons

Мы здесь в НАТО

К открытым угрозам со стороны РФ из-за ограничения транзита подсанкционнных товаров в Калининградскую область Эгидиюс Папечкис призывает относиться с изрядной долей скептицизма.

"На мой взгляд, Россия может угрожать нам лишь на словах – она сознательно подогревает страсти вокруг транзита в Калининград. Поскольку Москва не может нанести нам ущерб, она прибегает к агрессивной риторике. Все это делается для того, чтобы напугать нашу общественность, взбаламутить наших союзников по НАТО, отвлечь внимание от Украины и посеять недоверие между нами. Россия заинтересована в создании кризисов, так как в Украине она проигрывает, так как ее экономика серьезно страдает, так как она не знает, как выйти из этой войны. А с помощью новых очагов напряжения она пытается решить уже существующие проблемы – это тактический ход", – убежден собеседник.

Военное командование РФ должно понимать, что в случае столкновения с НАТО последствия для их вооруженных сил будут драматическими.

"Мы видим, что России при всех своих многочисленных преимуществах в авиации и вооружениях, не удается полностью господствовать в небе над Украиной. Украинцы довольно успешно противостоят им даже с помощью ЗРК советского производства, а Литва оснащена современными комплексами. Противовоздушная оборона Литвы может дать по зубам российской военной авиации. Противник не будет здесь летать безнаказанно – они будут вынуждены держаться на расстоянии", – утверждает он.

На территории стран Балтии расквартированы многонациональные батальоны альянса, а в скором времени военный контингент расширят – здесь дислоцируют бригады. В случае необходимости НАТО может оперативно перебросить сюда истребители.

Говоря о средствах ПВО, специалист также указал на проблемы российских ЗРК С-300 и С-400.

"Российская пропаганда рассказывает, что дальность пуска этих систем достигает 300-400 километров, но эти цифры зачастую правдивы лишь на бумаге, а на деле радиус поражения может не превышать 30-40 километров. Они очень сильно отстают от западных ЗРК по уровню качества".

"Прежде чем нападать, России следует подумать о безопасности своего эксклава. НАТО – это оборонный союз, который, в отличие от россиян, не преследует цели захватывать чужие территории и угрожать соседям, но альянс способен отвечать на атаки. Учитывая наш региональный потенциал, то это не нам, а российским военным следует всерьез задуматься о том, как их ракеты и самолеты будут летать, если они попробуют предпринять какие-то недружественные военные шаги со стороны Калининградской области", – пояснил Папечкис.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!