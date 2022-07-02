Коронавирус в Литве: 477 новых случаев и одна смерть

За минувшие сутки в Литве было выявлено 477 новых случаев заражения COVID-19, скончался один человек, показывают обнародованные в субботу данные Департамента статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 составил 147,8 случая. Заболеваемость за последние 7 дней составляет 371 человек в сутки.

В минувшую среду представитель ВОЗ предупредил о том, что уровень заболевания коронавирусов увеличился на 20%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 000 случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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