Палангские предприниматели рассказали о ценах: на 20% пока ничто не подорожало

Теплый июнь радовал предпринимателей литовского взморья. Правда, глава Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене сказала, что цены в Паланге на 20% еще не выросли. Глава портала PrieJūros.lt Лауринас Шертвичюс сказал, что в этом году встречаются и случаи снижения цен, чего давно не наблюдалось.

"На Ивана Купалу отдыхающих было много, сейчас чувствуется некоторый спад. Я думаю, он продлится до 6 июля, потом на взморье снова появится больше отдыхающих. Ситуация такая, какой была много лет до пандемии. Сезон начинался после 6 июля. В этом году меньше людей заранее бронировали жилье", – сказал Delfi Шертвичюс.

Ему вторила и Валайтене: "Июль и август - основные летние месяцы, это пик. Май в этом году был холодным, люди реже приезжали в Палангу. Июнь был совсем неплохим. Было и солнце, и выходные, когда поток туристов был огромным. Пока мы рады".

По данным Департамента статистики, годовая инфляция в июне составила 20,5%. Валайтене заметила, что на взморье цены на столько не выросли.

"По сравнению с прошлым годом, жилье подорожало на 10–15%. То же самое и с ресторанами – цены выросли на 10-12%. Думаю, не должны больше расти, ведь инфляция такая высокая уже не первый месяц. Не сразу все на 20% подорожало, уже с марта был рост. Бизнес реагирует на ситуацию в стране. Цены понемногу росли, летом они всегда выше. Ничего необычного, просто бизнес не сразу мог перекинуть на плечи потребителя весь рост расходов", – сказала она.

По ее словам, число туристов из-за границы на допандемический уровень не вернулось.

"Оживление есть, но конкретные данные будут лишь в конце сезона", – сказала Валайтене.

По словам Шертвичюса, в этом году рост цен на жилье был меньше чем 1-2 года назад.

"Самые высокие цены по-прежнему на Куршской косе, как всегда. В Паланге и Швянтои цены выросли еще до начала лета, а в последнее время наши работники наблюдают даже некоторый спад. Это есть. Не на 50% меньше, но на 10, 20 или 30 евро – зависит от общей цены. Нет массового снижения, но в этом году спустя долгое время есть случаи (не один и не два) снижения цен. Не могу сказать, не вырастут ли цены, если лето будет хорошим, и будет больше отдыхающих. Видимо, снова сработает закон спроса-предложения на рынке", – сказал он.

Собеседник прибавил, что на литовском взморье цены разные.

"Скажем, 1,5-комнатная новая квартира в Паланге с ремонтом (если он сделан не раньше 5 лет), не устаревшая – стоила 40–60 евро в сутки.

После Ивана Купалы цены выросли до 60–80 евро. В Паланге есть жилье по цене 250–300 евро за ночь. Это не означает, что быстро находятся арендаторы.

Конечно, есть такие, кто сдает, если место особенное, в дюнах, с террасой на крыше и т.д.

Дешевле всего - комнаты. Одни с общими, другие с индивидуальными удобствами, по 30–40 евро.

В Швянтои до Ивана Купалы и дешевле можно найти, там еще остались советские домики. Там понятно, какие условия ждут", – сказал он.

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