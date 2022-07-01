В Центральной библиотеке Вильнюса появится полка с книгами на украинском языке

В Центральной библиотеке Вильнюса появится полка с книгами на украинском языке.

Этот проект - инициатива супруги президента Украины Елены Зеленской.

В церемонии открытия примет участие вице-мэр Вильнюса Эдита Тамошюнайте, посол Украины в Литве Петр Бешта, глава Дома Украины в Вильнюсе Виктор Чернышук.



Идея этого проекта появилась еще до войны, однако представители инициативы отмечают, что "в условиях хаоса и деструкции" стало особенно важно защитить украинскую культуру, искать вдохновения, силы и успокоение в творчестве.

Первая такая полка была открыта в Австрии в апреле, затем подобные полки открыли в библиотеках Гааги, Парижа, Риги.

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