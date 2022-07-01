Глава МВД: Литва должна защищаться и не отступится от своих решений по мигрантам

Литва должна защищаться и не отступит от своих решений в отношении мигрантов, заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

"Литва приняла все важные решения и меры для защиты своей национальной безопасности и внешней границы Европейского Союза. На данный момент мы не видим, чтобы ситуация существенно изменилась, и мы могли бы отступить от своих решений. Литва обязательно будет защищаться, если такие угрозы сохранятся", - сказала Билотайте на пресс-конференции в пятницу.

Комментируя решение Суда справедливости Европейского Союза о том, что правовые нормы Литвы, которые не позволяют нелегальным мигрантам ходатайствовать о предоставлении убежища и позволяют их задерживать просто за нелегальный въезд в страну, противоречат европейским директивам, министр сказала, что у них есть возможность подать заявление о предоставлении убежища.

"В Литве существует система, позволяющая подавать прошения о предоставлении убежища, ситуация не обстоит так, будто мы не создаем возможностей. Мы создаем возможность, то есть в посольстве, на определенных погранпереходах — к сожалению, таких примеров желания ими воспользоваться мы не видим, по понятным причинам и из-за участия режима в том процессе", — сказала министр.

По ее словам, решения, принятые Литвой, были необходимы не только для национальной безопасности страны, но и в целях защиты внешней границы Европейского Союза.

"Я думаю, что этот аргумент совершенно ясен, мы создаем возможность (подать прошение), что касается других мер, предпринятых Литвой, эти меры были комплексными, чтобы мы могли защитить себя, а не открывать новый миграционный путь, то есть проблему, которая была бы таковой не только для Литвы, но и для всего Европейского Союза", - сказала Билотайте.

Она также отметила, что предпринятые Литвой действия были согласованы с международными ведомствами, Еврокомиссией, а действующие правовые нормы в отношении нелегальных мигрантов больше не соответствуют действительности, поэтому Литва стремится изменить правила.

"До сих пор Европа не сталкивалась с атакой такого рода. До сих пор миграционная политика была совсем другой, и правовая система адаптировалась к ней. Система не была адаптирована к таким ситуациям, которые происходят в Литве, поэтому мы добиваемся перемен", - отметила Билотайте.

Суд справедливости Европейского союза заявил в четверг, что литовские правовые нормы, которые не позволяют нелегальным мигрантам подавать прошение о предоставлении убежища и позволяют задерживать их просто за нелегальный въезд в страну, противоречат европейским директивам.

Такое предварительное решение коллегия судей приняла в четверг в экстренном порядке, рассмотрев запрос Высшего административного суда Литвы по делу мигранта М.А.

Суд ЕС заявил, что как задержание нелегальных мигрантов во время войны, экстремальной ситуации или чрезвычайного положения только потому, что они находятся в стране нелегально, так и отказ в возможности просить убежища противоречат директивам Сообщества.

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