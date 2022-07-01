"Национальную песнь" 6 июля планируют исполнять и литовцы в Украине

В преддверие 6 июля литовские общины по всему миру подчеркивают важность солидарности. Сейчас лозунг "Когда мы солидарны - мы сильны!" точнее всего отражает нынешнюю ситуацию и установку на борьбу за свою свободу.

Председатель Общины литовцев всего мира Даля Хенке убеждена, что солидарность литовцев в мире может сделать больше, чем кажется на первый взгляд. Общины проделывают большую работу, мобилизуют людей, участвуют в благотворительных проектах и т.д.

"Гражданская и сплоченная литовская диаспора защищала и будет защищать свою Родину", – сказал Хенке.

Даля Макарова, председатель Литовской общины в Украине, которая живет там больше 40 лет, сказала, что солидарность литовцев стала впечатляющих примером того, как в серьезный период можно быстро сплотиться и конкретными работами способствовать достижению общей цели.

По ее словам, если не будет прямой угрозы с воздуха, то "Национальную песнь" 6 июля литовцы Украины исполнят в сквере дружбы Украины и Литвы около Софийского собора.

"Национальную песнь" в этом году будут транслировать из Алитуса - "Столицы литовской культуры 2022". Праздничный концерт у моста Белой розы начнется в 19 ч., кульминация концерта - исполнение "Национальной песни" в 21 ч.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!