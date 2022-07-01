В Вильнюсе состоялась церемония вручения дипломов выпускникам ЕГУ

ru.DELFI.lt

Diplomų įteikimas Europos humanitariniame universitete Foto: DELFI / Julius Kalinskas

1 июля во внутреннем дворе Европейского гуманитарного университета прошла торжественная Церемония вручения дипломов выпускникам 2022 года. Выпускниками ЕГУ в этом году стали 120 бакалавров и магистров, сообщает университет.

Во время мероприятия участников Церемонии поздравило руководство университета, друзья и партнёры ЕГУ. В 19.00 во внутреннем дворе Европейского гуманитарного университета начнётся традиционный Вечер встречи выпускников. ЕГУ - частный университет, основанный в Минске в 1992 году. После закрытия университета белорусскими властями в 2004 году ЕГУ продолжил свою работу в Вильнюсе. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!