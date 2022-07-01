Депутат обратился в прокуратуру из-за нескошенной травы на разделительных полосах в столице

Депутат парламентской фракции "Во имя Литвы" Лукас Савицкас обратился в Генпрокуратуру с просьбой защитить общественный интерес и выяснить, не нарушил ли вильнюсский муниципалитет законные интересы жителей, гостей столицы, поскольку из-за нескошенной травы появились опасности на городских дорогах, пишет madeinvilnius.lt.

Волна недовольства в обществе вызвана тем, что в столице перестали косить траву. Первые возмущения последовали весной. Однако муниципалитет не пожелал услышать озабоченных возможностью распространения клещей граждан.

Похоже, что решение муниципалитета не косить траву, ставит под угрозу и водителей.

"Несколько дней назад СМИ сообщили о том, что в столице из высокой травы на разделительной полосе среди белого дня на дорогу выскочил лось, в ДТП пострадали двое детей. Местные дороги, улицы, зеленые насаждения являются собственностью муниципалитета, муниципалитет отвечает за присмотр за ними и обеспечение безопасности", – указал мотивы обращения в прокуратуру Савицкас.

В этом году в Вильнюсе скашивают лишь узкую полосу травы (1,5-2 м) вдоль дорог, пешеходных дорожек, велодорожек. Это может ухудшить видимость на дорогах и представлять угрозу безопасности участников движения.

По словам Савицкаса, глава администрации Вильнюсского муниципалитета обязан обеспечить безопасность на дорогах местного назначения, но он не сделал этого и, возможно, нарушил законные интересы горожан и гостей столицы.

"Сегодня я обратился в Генпрокуратуру с просьбой начать расследование в связи с защитой общественного интереса, выяснить, не нарушил ли муниципалитет права и законные интересы горожан и гостей столицы, не выполняя должным образом свои обязанности, не скосив вовремя траву на разделительных полосах и вдоль дорог, чтобы обеспечить хорошую видимость водителям и избежать несчастий на дорогах, рисков и ДТП", – сказал депутат.

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