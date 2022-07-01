Коронавирус в Литве: 412 новых случаев и одна смерть

За минувшие сутки в Литве было выявлено 412 новых случаев заражения COVID-19, скончался один человек, показывают обнародованные в пятницу данные Департамента статистики.

Впервые заразились 342 человека, повторно - 68, в третий раз - двое.

В больницах на лечении от COVID-19 находится 78 человек, из них в реанимации - пятеро.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. составил 138,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла - до 33%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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