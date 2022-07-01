В Клайпеду прибыл большой груз СПГ из Норвегии

BNS ru.DELFI.lt

Klaipėdos SGD terminalas Foto: Įmonės nuotr.

На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыл крупный груз из Норвегии. Это уже пятый груз СПГ в этом месяце.

По данным BNS, груз предназначается полькой нефте-газовой компании PGNiG. Судно Arctic Princess, ходящее под норвежским флагом, в четверг вечером прибыло в Клайпедский порт и пришвартовалось у судна-хранилища терминала Independence, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com, myshiptracking.com. Как сообщил неделю назад BNS оператор терминала - компания Klaipedos nafta, газовоз доставил 150 тыс. кубометров газа. Газовоз Arctic Princess прибыл из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor. Ранее с этого завода в Клайпеду прибывала основная часть грузов СПГ, однако после пожара осенью 2020 года поставки приостановились. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!