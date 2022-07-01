Некоторые старые многоквартирные дома планируют снести, готовят необходимые законы

Жителей некоторых многоквартирных домов Литвы ждут кардинальные перемены. Министерство охраны окружающей среды привлекло экспертов для разработки студии, с помощью которой можно создать возможности для реновации или полного сноса старых домов. Что такое неподлежащие реновации дома, по каким критериям их будут определять, что могут предлагать их владельцам - на эти вопросы и должна ответить студия. Юрист, с которым говорила журналист Delfi, сказала, что и сейчас есть законы, которые при определенных условиях позволили бы снести тот или иной старый дом.

Министерство о заказе такой студии информировало в мае.

Представитель министерства Мартинас Нидерис сказал Delfi, что ее представят до конца следующего года.

Нидерис сказал, что новый порядок больше актуален для многоквартирных домов советского периода. По его словам, списки домов, которые нуждаются в реновации/сносе, будут составлять муниципалитеты. Они же будут решать, что делать с выселенными жителями.

"В этом должен участвовать и частный бизнес, поскольку у государства возможности ограничены", – подчеркнул он.

Нидерис признал, что пока в Литве законодательная база для таких перемен не подготовлена - если владельцы не дадут своего согласия, то перестроить дом не получится.

Представители строительных компаний сдержанно реагируют на такие планы. По словам главы Литовской ассоциации расширения недвижимости Миндаугаса Статулявичюса, сейчас ждут больше ясности в этом вопросе и подготовки юридической базы. Если появятся условия, то, по его словам, компании рассмотрят возможность участия в таких проектах.

"Можно снести дом и построить новый, но речь идет о более масштабном взгляде – о создании новой ценности на конкретной территотии, обновлении зеленых насаждений, новых функций, пространств и т.д. ,Так можно оживить Каролинишкес, Лаздинай, Виршулишкес, Юстинишкес", – пояснил Статулявичюс.

Не все муниципалитеты считают, что такая идея осуществима. Советник президента Литовской ассоциации муниципалитетов Йолита Гуманюкене сказала, что ни государство, ну муниципалитет не могут принимать решение за совладельцев дома. Сейчас именно совладельцы принимают решение о содержании имущества и его обновлении. Государство и муниципалитет заботятся лишь о тех, кто остался без жилья.

Однако она заметила, что и в городах и в районах есть дома в очень плохом состоянии. По ее мнению, муниципалитеты нуждаются в более простых способах перенятия имущества у владельцев, которые злостно не выполняют свои обязательства и не присматривают за имуществом. Тогда муниципалитет будучи совладельцем такого имущества получит возможность влиять на судьбу такого дома. перенятые квартиры станут социальными.

Сейчас имущество принадлежит его совладельцам, поэтому сложно понять, как государство может решить снести чужое имущество.

Адвокат, член Литовской ассоциации молодых адвокатов Лина Алкснене сказала, что право собственности в Литве защищено законом. Однако как и большая часть прав, право на собственность при некоторых условиях может быть ограничено на законных основаниях или судом.

По действующим законам, здания могут быть снесены по желанию их владельцев/совладельцев, если это предусмотрено в планировании территории или если здание изношено и представляет угрозу здоровью или жизни людей, а эту опасность не устраняют. Есть и другие условия, но для сноса многоквартирных домов актуальны именно вышеперечисленные.

Сейчас большая часть многоквартирных домов принадлежит совладельцам, которые и решают, как им быть со своим имуществом, включая решение вопроса сноса. Юрист заметила, что вряд ли жители по доброй воле захотят сносить свои дома, скорее будут выступать за их реновацию.

В пунктах, касающихся сноса из-за изменения плана территории или угрозы, воли владельцев немного. Но если участок забирают для общественных нужд, сначала должны выяснить, точно ли это жизненно необходимо. И для каких общественных нужд могут забрать участок под жилым многоквартирным домом.

Алкснене сказала, что может быть принят такой закон, но он должен предусматривать справедливый расчет с владельцами имущества. По действующим законам, невозможно забрать для общественных нужд государственную землю под многоквартирными домами. Это возможно, если земля частная, но в любом случае законом установлено, что владельцам должны выплатить справедливую компенсацию.

Алкснене сказала, что по действующим законам разрешено сносить дома в плохом состоянии, если они представляют угрозу для здоровья и жизни людей - владельцам сначала дают время на устранение угрозы. Сносить можно, только если угроза не была устранена.

Однако, по данным экспертов, на самом деле в Литве не так уж много домов, которые не могут быть отремонтированы и нуждаются в сносе. Много домов уже сейчас реновировано.

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