Новый порядок: два раза отказываешься от предложенной работы и лишаешься статуса безработного

1 июля 2022 года вступает в силу новый регламент системы занятости в Литве. По новым правилам, если человек два раза в течение 12 месяцев откажется от предложенного рабочего места, его лишат статуса безработного.

Служба занятости сразу же лишит статуса безработных и тех людей, которые будут получать нелегальные доходы или будут работать нелегально.

Заместитель директора Службы занятости Гитис Дарулис сказал, что на идентификацию безработных с проблемами уйдет около трех месяцев.

Цель реформы - подготовить таких людей к работе.

По данным Соцмина, сейчас некоторые безработные отказываются от работы, поскольку у них есть долги, болезни зависимости, маленькие дети или больные родители, о которых некому позаботиться, другие так долго не работают, что у них нет мотивации или социальных навыков. Таких людей пока не будут посылать к работодателям, им предоставят статус людей, которые готовятся к участию в рынке труда. Этим людям будут оказывать необходимую помощь, чтобы они могли вернуться на рынок труда. Эти люди будут застрахованы за счет государства.

По словам главы Соцмина Моники Навицкене, с помощью муниципалитетов и социальных партнеров будут устранять основные проблемы на пути трудоустройства людей.

Надеются, что эта реформа поможет вернуть на рынок труда больше людей.

Статус безработного будут получать те люди, которые готовы к трудоустройству и поиску работы.

Первые 9 месяцев у безработного будет право на получение пособия по безработице, ему будут предлагать работу, которая соответствует его квалификации и компетентности. Предлагаемая зарплата первые три месяца будет не меньше 80% прежней, а после – 60%. Кроме того, зарплата не должна быть ниже пособия по безработице.

После 9 месяцев подходящей будет считаться любая работа, не обязательно отвечающая квалификации человека, будут учитывать такие факторы как состояние здоровья человека, расстояние от дома до работы, расходы на проезд.

Статуса безработного будут лишать тех, кто без важной причины дважды в течение 12 месяцев откажется от предложенной работы, или работает нелегально.

Долгосрочным безработным будут оплачивать не только расходы на проезд до места работы, но и на поездку на собеседование или консультации в Службе занятости.

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