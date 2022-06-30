Науседа ответил на критику: экс-президент должна знать, что саммит ЕС не принимает решений по санкциям

Бывшая глава государства должна знать, что Европейский Совет руководителей (ЕСР) не принимает решений о применении санкций, заявил действующий президент Литвы Гитанас Науседа.

"В ЕСР мы говорили о солидарности с Литвой, потому что такова цель ЕСР. Я описал ситуацию, какие есть угрозы со стороны России, и коллеги единодушно одобрили", — заявил в четверг журналистам в Мадриде Науседа.

Об этом он сказал в ответ на критику, высказанную бывшим президентом Далей Грибаускайте в среду по поводу того, что Литва должна была выразить свою позицию по Калининградскому транзиту во время ЕСР на прошлой неделе, и что никакие изменения или обновления не могут быть приняты ведомства Европейского Союза (ЕС) без согласия Литвы.

"ЕСР, безусловно, не принимает решений о санкциях, и это должно быть хорошо известно бывшему президенту", — сказал он.

Науседа не понял основания для критики со стороны бывшей главы государства.

По словам главы государства, ответственность за применение санкций лежит на правительстве, но все органы власти стремятся представлять интересы Литвы.

"Вопросы применения санкций находятся в руках правительства, и мы все будем работать последовательно (...) и единодушно, чтобы, в первую очередь, представлять интересы Литвы. Это для нас самый большой и высший приоритет", — сказал Науседа.

После вступления в силу санкций ЕС с 17 июня Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область РФ и заявила, что сделала это на основании разъяснений ЕС.

В ответ на это Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения и пригрозила ответными мерами.

ЕК в настоящее время готовит обновленное руководство по санкциям.

Между тем, руководство Литвы страны, собравшееся в понедельник в Президентском дворце, согласовало "основные принципы и руководящие принципы" в консультациях с Еврокомиссией.

В понедельник премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что Литва высказала ряд замечаний ЕК, которая готовит новые вехи по применению санкций ЕС в отношении России в разделе калининградского транзита.

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