Глава комитета по правопорядку: Сейм должен проголосовать по импичменту Гражулису

После того, как Апелляционный суд подтвердил вину депутата Сейма Литвы Пятраса Гражулиса, парламенту придется голосовать по импичменту в упрощенном порядке, заявил председатель Комитета Сейма по вопросам права и правопорядка Стасис Шедбарас.

"Это означает, что нет необходимости собирать подписи, формировать комиссию, обращаться в Конституционный Суд. Получаем постановление и через семь дней выносится на голосование", — сказал BNS Шедбарас в четверг.

По его словам, упрощенная процедура импичмента в Сейме пока еще не применялась.

Устав Сейма предусматривает, что Сейм, получив выписку вступившего в законную силу решения суда по поводу обвинения в преступлении, совершенном лицом до вступления в должность, принимает о возбуждении дела об импичменте в отношении этого лица.

В этом случае Сейм не обращается в Конституционный Суд, так как не решается вопрос о нарушении присяги.

В данном случае "присягу нельзя было нарушить потому что преступная деятельность бала совершена до того, как она была дана", отметил депутат.

"Согласно доктрине Конституционного Суда, мы должны разрешить ее вынесение на парламентское голосование. Это уже не зависит ни от какой воли, это должно происходить автоматически", — утверждает Шедбарас.

Сама процедура импичмента в Сейме должна проходить в обычном порядке, то есть путем заслушивания депутата, предоставления ему возможности ответить на вопросы, предоставления ему возможности поговорить со своим адвокатом и так далее.

Постановление об лишении мандата члена Сейма считается принятым, если за него проголосовало не менее трех пятых от общего числа депутатов, то есть не менее 85.

Когда это может произойти, председатель комитета не хочет прогнозировать, так как в четверг Сейм закрывает свою весеннюю сессию.

"Сложно будет сказать, будет ли в межсессионный период два заседания Сейма с семидневным перерывом. Я не думаю, что это такой важный вопрос, который нельзя было бы решить и в ходе осенней сессии", - сказал BNS Шедбарас.

Гражулис считает импичмент возможностью, чтобы еще раз высказать свое мнение.

"Очень хорошо, иначе не будет, пусть грозит импичмент, будет возможность поговорить, еще раз высказать свою позицию в Сейме", - сказал он BNS.

Политик заявил, что не боится голосования по вопросу отзыва его мандата.

"Вовсе нет, если идешь на войну, нужно идти до конца", — сказал он.

Petras Gražulis Foto: DELFI / Julius Kalinskas

Апелляционный суд Литвы (АСЛ) в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о штрафе в размере 15 000 евро для осужденного за злоупотребления парламентария Пятраса Гражулиса.

"Такими действиями Гражулис дискредитировал Сейм, принизил имя члена Сейма, авторитет и престиж государственного политика и тем самым нанес значительный моральный вред государству", - констатировал суд в четверг.

Третьего марта Вильнюсский окружной суд признал 63-летнего политика виновным в уголовном деле о злоупотреблениях и наказал его 15 000 евро штрафа.

Приговор обжаловал лишь Гражулис, прокуратура отказалась от возможности его обжаловать, хотя суд и не применял в отношении политика предложенную меру уголовного воздействия - не лишил на четыре года права избираться и назначаться в госучреждения, на должности госслужащего.

Гражулис осужден за то, что в 2015–2017 годах стремился получить и получал от частой компании по производству замороженных продуктов питания Judex имущественную выгоду, действуя в интересах этой компании и недопустимым образом вмешиваясь в деятельность других государственных служащих в Литве и России.

По словам обвинителей, он также предлагал дать денег российским должностным лицам и просил незаконно действовать в интересах указанной компании.

В 2015 году в экспортируемой в Россию замороженной продукции Judex российские должностные лица обнаружили бактерию листерию.

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