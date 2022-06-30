Суд ставит точку в деле о событиях 13 января: приговоры остаются в силе, сокращено наказание Мелю

В четверг Верховный суд Литвы (ВСЛ) отклонил кассационные жалобы осужденных по делу о событиях 13 января 1991 года и оставил в силе обвинительные приговоры, но уменьшил срок лишения свободы Юрию Мелю.

"Расширенная судейская коллегия (...) постанавливает: отклонить кассационные жалобы осужденных (...)", - сказал судья Артурас Пажарскис.

Также суд смягчил приговор командовавшему советским танком 13 января 1991 года Мелю и сократил срок его заключения с десяти до девяти лет.

Решение ВСЛ является окончательным и обжалованию не подлежит.

Осужденными по делу было подано 13 жалоб. Всем им грозит тюремное заключение. Прокуратура просила кассационный суд отказать в удовлетворении жалоб.

Были рассмотрены жалобы осужденных Олега Морковского, Дмитрия Филипова, Виктора Романчевского, Меля, Владимира Демидова, Константина Усова, Юрия Страшненко, Альбертаса Галинайтиса, Михаила Головатова, Григория Белоуса, Сергея Паникарова, Анатолия Фефелова и Геннадия Иванова.

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