Полиция начала досудебное расследование по факту кибератак против учреждений Литвы

Из-за продолжающихся кибератак на различные литовские государственные учреждения и частные предприятия правоохранительные органы начали досудебное расследование незаконного воздействия на информационные системы, сообщил в четверг Департамент полиции.

"Политическая атрибуция этих кибератак ясна, но мы также будем добиваться правовой оценки преступного деяния и привлечения к ответственности лиц, участвовавших в нем", — сказал для пресс-релиза вице-министр обороны Маргирис Абукявичюс.

Департаменту уголовного преследования Генеральной прокуратуры поручено организовать и контролировать досудебное расследование, проводимое сотрудниками Бюро криминальной полиции Литвы.

Такое процессуальное решение было принято после получения сообщения Национального центра кибербезопасности (НЦКБ).

Он указал, что 20-29 июня текущего года была предпринята интенсивная атака со сбоями услуг против Защищенной государственной сети передачи данных, других литовских органов власти и частных компаний, всего - против более чем 130 веб-сайтов, работа которых была нарушена или которые оказались временно недоступны для пользователей.

В сообщении также говорится, что подвергнувшиеся незаконному воздействую веб-сайты были названы целями нарушения доступа к системным ресурсам (серверам) (DDoS-атаки) в открытом Telegram-канале группировки Killnet.

Killnet — связанная с Россией хакерская группа, основанная в начале этого года.

НЦКБ интенсивно общается с партнерами и должностными лицами и постоянно информирует о текущей ситуации. Согласно сообщению, в настоящее время крупнейшие атаки взяты под контролем, услуги Защищенной сети предоставляются.

Уголовным кодексом установлено, что незаконный сбой в работе или прекращение работы многих информационных систем или информационной системы, имеющей стратегическое значение для национальной безопасности, государственного управления, экономики или финансовой системы, при совершении преступного деяния с использованием чужих персональных данных или причинением серьезного ущерба, может привести к наказанию в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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