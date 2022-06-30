В второй части выпуска в студии Delfi режиссер перформанса "ЗВОНОК" Мантас Янчяускас и актер Русского драмтеатра Литвы Тельман Рагимов. Перформанс был показан в рамках проходившего на этой неделе программы фестиваля "Мы — Украина’22".

Диалог по телефону между гражданами, проживающими в России, стал драматическим материалом перформанса ЗВОНОК. Актёр Русского драматического театра Литвы Тельман Рагимов, находясь на сцене звонил гражданам России и задавал вопросы о власти, об их политических взглядах, пытался понять, почему они так, а не иначе, думают. Люди, собравшиеся в зале театра слышал и видели весь разговор.

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Дмитрий Семенов - ведущий
Начало эфира в 13.00

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