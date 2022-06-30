Премьер-министр Литвы: продолжаем санкции по транзиту в Калининград, перевозчики информированы

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что Литва продолжит осуществление условий 4 пакета санкций Евросоюза (ЕС) и остановит транзит других товаров с 10 июля, когда санкции вступят в силу.

"Да, как сейчас осуществляем санкции, которые вступили в силу с 17 июня", – сказала Шимоните, отвечая на вопрос, будут ли осуществлены другие санкции.

По ее словам, клиенты "Литовских железных дорог" уже об этом информированы.

"Об этом сообщили клиентам "ЛЖД", поскольку заявки на перевозки были переданы компании еще, наверное, на прошлой неделе, такой действует порядок. Заявки подают заранее, их либо утверждают, либо отклоняют", – сказала глава правительства.

"Перевозчиков информировали, что с 10 июля вступают в силу определенные установки по санкциям, чтобы они не грузили груз после этой даты", – сказала Шимоните.

Напомним, что с 17 июня действуют санкции ЕС на перевозку стали и черных металлов через территорию Литвы в Калининградскую область.

С 10 июля вступают ограничения на транзит цемента, алкоголя, товары роскоши, а с 10 августа – на уголь и другое твердое ископаемое топливо.

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