Минск хотел бы снова пустить поезд в Вильнюс, но у Литвы таких планов нет

Рома Пакенене, Сваюнас Лаукинейтис ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Audrius Solominas

После того, как Минск выразил желание возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Вильнюсом, которое было остановлено два года назад, в компании Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) говорят, что ни в этом, ни в следующем году таких планов у них нет.